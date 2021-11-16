Gündem AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Tuba Vural Çokal gençlere göz muayenesi yaptı
POLİTİKA

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Tuba Vural Çokal gençlere göz muayenesi yaptı

Antalya Elmalılı Hamdi Yazır KYK yurdunu ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Tuba Vural Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan gezici göz tarama aracıyla öğrencileri muayene ederek göz sağlığının önemini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Tuba Vural Çokal gençlere göz muayenesi yaptı
Tuba Vural Çokal

Pandemi sürecinde gençlerin sürekli bilişim ortamında kaldığını bu yüzden de gözlerde bozulmaların meydana gelebildiğini söyleyen Çokal, “Bu kez önlüğümüzü geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için giymiş olduk. Pandemi döneminde gençlerimiz uzun süre boyunca uzaktan eğitim nedeniyle göz sağlığında önemli rol oynayan telefon, tablet ve bilgisayarın etkisine maruz kaldı. Vizelerin başladığı şu sıralarda gençlerimiz tamamen derslere odaklanmış durumdalar. Bu yüzden göz taraması kaçınılmazdı. Biz de mobil aracımızı aldık ve gençlerimizi muayene ettik. Onların daha başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu gösterdik. Yeter ki onlar çalışsınlar. Gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

2 BİN 658 KİŞİLİK YURT AÇILIYOR

Aynı zamanda yapımı devam eden yurtları da inceleyen Çokal, “Elmalı Hamdi Yazır Erkek Yurdu bin 526 kişilik, şu an gençlerimize hizmet veriyor. Yapım aşamasında olan Bezm-i Alem Valide Sultan Erkek Yurdu ise 2 bin 658 erkek öğrencimize hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yapımı hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Ayrıca gençlerimizin derslerine rahat çalışabileceği şekilde dizayn edilmiş çalışma odaları, sosyal aktivitelerine imkan sağlayacak, fuaye alanı, konferans salonu da mevcut. Önümüzdeki günlerde tamamlanıp o da gençlerimizin hizmetine sunulacak.” ifadelerine kullandı.

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