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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur

Türkiye'nin Yerel ve Mahalli İdareler Seçimi için 61 milyonu aşkın vatandaş bugün sandık başına gitti. Seçim heyecanı tüm Türkiye'yi sararken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, sosyal medya hesabı üzerinden seçim yasaklarına rağmen İstanbul seçimlerine ilişkin anket sonucu paylaşan BETİMAR'a tepki gösterdi. Mustafa Şen yaptığı açıklamada, "Bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.' ifadelerini kullandı.

17:31 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 17:45 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen

61 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye'de seçim heyecanı her geçen dakika daha da artarken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, sosyal medya hesabı üzerinden anket sonucu paylaşan BETİMAR'a tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in açıklaması şu şekilde;
  • Kamuoyunun yüksek dikkatlerine…
  • Seçimler demokrasi şölenleridir.
  • Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir.
  • Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur.
  • Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



#Mustafa Şen
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