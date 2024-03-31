AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur

Kamuoyunun yüksek dikkatlerine…

Seçimler demokrasi şölenleridir.

Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir.

Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur.

Bu…