AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bugün yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye'de seçim heyecanı her geçen dakika daha da artarken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, sosyal medya hesabı üzerinden anket sonucu paylaşan BETİMAR'a tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in açıklaması şu şekilde;
- Kamuoyunun yüksek dikkatlerine…
- Seçimler demokrasi şölenleridir.
- Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir.
- Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur.
- Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
#Mustafa Şen
#AK Parti
#31 Mart
37 dakika önce