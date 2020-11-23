AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Türk gemisindeki aramaya tepki: Bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman firkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aradı.

GÜNDEM Türk gemisine hukuk dışı arama: İnsani yardım taşıyan gemiyi saatlerce aradılar

"Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hukuksuz aramaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye’den Libya’ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez.



Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. REKLAM November 23, 2020

GÜNDEM Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez



