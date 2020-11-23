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Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan Türk gemisindeki aramaya tepki Bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Türk gemisindeki aramaya tepki: Bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’den Libya’ya giden Türk ticaret gemisinde yapılan hukuksuz aramaya tepki göstererek, "Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman firkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aradı.

Türk gemisine hukuk dışı arama: İnsani yardım taşıyan gemiyi saatlerce aradılar
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Türk gemisine hukuk dışı arama: İnsani yardım taşıyan gemiyi saatlerce aradılar

"Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hukuksuz aramaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye’den Libya’ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez
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Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez


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