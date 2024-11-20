AK Parti Grup Başkanı Güler: Özgür Özel'den özür bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması adına bütün siyasi parti gruplarına görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum.