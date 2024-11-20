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AK Parti Grup Başkanı Güler: Özgür Özel'den özür bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanı Güler: Özgür Özel'den özür bekliyoruz

16:2520/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin Meclis'teki organize provokasyonuna ilişkin, "Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması adına bütün siyasi parti gruplarına görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin Meclis'teki organize provokasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.


AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması adına bütün siyasi parti gruplarına görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum.


Meclis'te şiddet ve kabadayılığı asla kabul etmeyiz.


Teğmenlerin korsan yemini

Özgür Özel konuyu çarpıtıyor, işin esasını görmezden geliyor.



#AK Parti
#Abdullah Güler
#Meclis

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