AK Parti Grup Başkanı Güler: Özgür Özel'den özür bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin Meclis'teki organize provokasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.
"Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması adına bütün siyasi parti gruplarına görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum.
Meclis'te şiddet ve kabadayılığı asla kabul etmeyiz.
Özgür Özel konuyu çarpıtıyor, işin esasını görmezden geliyor.
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