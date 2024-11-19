Özgür Özel'in 'pazar mafyası' iddialarını boşa düşüren belge: Tartışılan yeri CHP'li başkan peşkeş çekmiş
19:4919/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti ile mafyayı ilişkilendiren Özgür Özel, CHP'li Muharrem Akdemir'in imzasını görmezden geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta belediye başkanını 'pazar yeri' üzerinden tehdit eden 'mafyanın' AK Parti döneminde 'hak sahibi' yapıldığını iddia etti. Özel'in iddialarını, 11 Şubat 2013 tarihli Zonguldak Belediyesi Meclisi Kararı boşa düşürdü. Belgeye göre; bahse konu pazar yeri, 'mafya' olarak bahsedilen isimlere CHP'li Belediye Meclisi Başkanı Muharrem Akdemir'in imzasıyla tahsis edilmiş. Akdemir, bu imzadan bir yıl sonra ise Zonguldak Belediye Başkanlığına seçilmişti.
Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Erdem, geçtiğimiz günlerde 'pazar yeri' konusunda makamında ölümle tehdit edilmişti.
Partisinin grup toplantısında, konu hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
"Tabii belediyeyi devraldığımız yer belli, pazar yerleri verilmiş mafyaya."
diyerek bir önceki AK Parti yönetimini hedef aldı.
"Bizimkiler mafyayı, çeteyi sokmayıp, pazarcıyla direkt ilişki kurunca dün makam odasında sözlü saldırı, fiili taarruz çok kötü bir şey olmadan engel olundu."
diyen Özel,
"Ama burada Tahsin Erdem'in şahsında dört yüz on dört belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye de mafyaya da her türlü kirli ilişkiye karşı da siz böyle dimdik ayakta durun. Atatürk'ün partisi dimdik arkanızda."
'Mafya' konusunda AK Parti'yi suçlayan Özel'in iddialarını boşa düşürecek bir belge ortaya çıktı.
Tartışılan yeri CHP'li başkan peşkeş çekmiş
11 Şubat 2013 tarihli Zonguldak Belediyesi Meclisi Kararı'na göre; bahse konu pazar yerinin işletim hakkı CHP'li Belediye Meclisi Başkanı Muharrem Akdemir'e tahsis edilmiş. İlgili belge yetkililerin imzasıyla Zonguldak Valiliğine iletilmiş.
CHP'li Akdemir, 2014 yılında da Zonguldak Belediye Başkanlığına seçilmişti.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.