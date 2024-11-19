Özgür Özel'in 'pazar mafyası' iddialarını boşa düşüren belge: Tartışılan yeri CHP'li başkan peşkeş çekmiş

"Ama burada Tahsin Erdem'in şahsında dört yüz on dört belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye de mafyaya da her türlü kirli ilişkiye karşı da siz böyle dimdik ayakta durun. Atatürk'ün partisi dimdik arkanızda."