Özel'e destek 'göstermelik'

CHP'de, 30'dan fazla il başkanının önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile öne çıktığı, 10 ila 12 il başkanının doğrudan eski yönetimden yana tavır aldığı ya da alacağı bildirildi. Kaynaklar, il başkanlarının ortak bildirisinin de bu çerçevede okunabileceğini söyledi: "İl başkanlarının büyük çoğunluğu olağan kurultay sürecinde koltuğunu korumak için Özel'e şeklen destek vermiş olabilir."





MEVCUT DELEGEYİ İSTEMİYOR

Kaynaklar, Özgür Özel'in de bu nedenle mevut delegeyle kurultaya gitmek istemediğini bildirdi. Olağan kurultay sürecine girilmesinden sonra mahalle ve semtlerden başlayarak, ilçe, il ve büyük kurultay delegeleri ile örgüt yöneticilerini kendisine yakın isimlerden oluşması için işe koyulacağını belirtti.





30'DAN FAZLA İL BAŞKANI

Kaynaklar, "İl başkanlarının büyük çoğunluğu olağan kurultay sürecinde koltuğunu korumak için Özel'e şeklen destek vermiş olabilir" yorumunu yaptı. Partililer; 30'dan fazla il başkanın Kılıçdaroğlu'na yakınlığı

ile öne çıktığını belirterek,

"10 ila 12 il başkan doğrudan eski yönetimden yana tavır alacak ya da almaya eğilimli" görüşünde bulundu.





KURULTAYA "ÖZEL" HESAP

Kaynaklar, "Özgür Özel, önceliğini olağanüstü kurultay taleplerini aralık ayının sonuna kadar ötelemeye verdi. Ocak ayında açıklanacak olan olağan kurultay takviminin işlemesini bekleyen Özel, Kılıçdaroğlu döneminde seçilen ve eski yönetimin adamı olarak bilinen il ve ilçe başkanlarını değiştirmek istediği gibi büyük kurultay delegelerini de yeniden belirlemek

niyetinde" ifadeleri kullandı.





KILIÇDAROĞLU ŞANSINI DENİYOR

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun ise kendi destekçisi olan mevcut delegeleri koruyarak, genel başkanı değiştirmeyi amaçladığını idda etti. Kaynaklar, CHP Büyük Kurultayı'nın toplanması delegelerin 'hoşuna gittiğini' vurgulayarak, "Çünkü, delegeler sadece kurultay dönemlerinde etkili aktörler haline geliyor. Bu yüzden delegelerin olağanüstü kurultaya ikna edebilmek mevcut şartlar altında çok da zor bir iş değil" değerlendirmesinde bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun şansını denediğini söyledi.





Kurultayı şeytanlaştırıyorlar

CHP içinde Genel Başkan Özgür Özel ile parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay ve seçimli olağanüstü kurultay talepleri üzerinden başlayan kavga giderek büyüyor. Yeni Şafak'a konuşan üst düzey CHP'li bir isim, 'Kurultay'ı şeytanlaştıran bir tutumla karşı karşıya kaldıklarını' söyledi. Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, kurultay için gereken şartların henüz oluşmadığını ancak bu şartları sağlamak için gereken çalışmaların yapılabileceğini aktardı.





ERKEN SEÇİM BAHANESİ

Özel'in Mayıs 2023 seçimlerinden sonra kurultay talebiyle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında kurultay çağrısı yaparak aday olduğunu hatırlatan kaynaklar, Genel Merkez'in erken seçimi parti içi tartışmaların önünü kesmek adına bahane olarak kullandığını ifade etti. Resmi seçimin 2028'de yapılacağını kaydeden kaynaklar, "Erken seçim söyleminin daha güçlü yapılması lazım ama o da yok. Yeterince muhalefetin yapıldığını görsek o çok sevdikleri anketlerde birinci parti kararları çıkmaz" ifadeleri kullandı.















