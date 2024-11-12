CHP'de muhalefet safları sıklaştırıyor

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile öne çıkan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Salıcı tarafına geçti. Sarıbal, X hesabından yaptığı açıklamada, "Oğuz Kaan Salıcı'nın ifade ettiği rahatsızlık, elbette pek çok partili tarafından da hissedilen bir kaygıyı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı. Sarıbal, Parti Meclisi'ne girmesinden sonra Genel Başkan Özel, tarafından muhaliflerin parti yönetimine alınmasına rağmen 'kongre sürecindeki tavrı' yüzünden sert bir dille eleştirilmişti.