CHP'de muhalefet safları sıklaştırıyor

CHP'de Esenyurt krizinin etkileri sürerken, olağanüstü kurultay üzerinden baş veren eleştiri krizi de parti içi muhalefeti, yönetim karşısında safları güçlendirmeye itti.
Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile öne çıkan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Salıcı tarafına geçti. Sarıbal, X hesabından yaptığı açıklamada, "Oğuz Kaan Salıcı'nın ifade ettiği rahatsızlık, elbette pek çok partili tarafından da hissedilen bir kaygıyı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı. Sarıbal, Parti Meclisi'ne girmesinden sonra Genel Başkan Özel, tarafından muhaliflerin parti yönetimine alınmasına rağmen 'kongre sürecindeki tavrı' yüzünden sert bir dille eleştirilmişti.
SİYASET SOKAKTA YAPILIR
Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise katıldığı KRT canlı yayında, "Siyaset sokakta yapılır. Kurultay delegeleri Özgür Özel'den yana değiller. Parti örgütünün büyük çoğunluğu normalleşmeyi doğru bulmuyor" ifadelerini kullanarak, olağanüstü kurultay isteyenler safına katıldı.
YÜCEL İSTİFA ETMELİ
Öte yandan eski Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da X hesabından yaptığı açıklamada, Salıcı'ya destek mesajı vermişti. Kaya, "Parti sözcüsü Deniz Yücel'in İstanbul Milletvekilimiz, önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı'ya hakarete varan açıklamalarından geri adım atmadığı ve özür dilemediği için uyarısını yapmış. Partimizin yöneticileri, partili milletvekillerine hakaret edemez. Deniz Yücel parti sözcülüğünü bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.