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Kurultaydan dönüş yok

Kurultaydan dönüş yok

04:0011/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
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CHP’de kurultay beklentisi artıyor. Adının açıklanmasını istemeyen CHP’li, “Cin şişeden çıktı, geri dönüşü olamaz. Parti mutlaka olağanüstü kurultaya gider. Seçim isteyenler arasında ciddi sayıda milletvekili, eski-yeni belediye başkanı, il başkanları ve 700 civarında kurultay delegesi bulunuyor” dedi.

Özgür Özel

CHP’de kurultay beklentisi başladı. Partinin vekil, eski ve yeni belediye başkanları ve kurultay üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultaya gitmesini istiyor. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 8 Kasım'da sosyal medyada, Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek “Gerekirse Kurultay’a gidilir” dedi. Özel ise bir gün sonra parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak “CHP’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz” dedi. Bu açıklamaların ardından parti kaynakları ise seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak “Cin şişeden çıktı bir kere, geri dönüşü olmaz. Parti mutlaka olağanüstü kurultaya gider. Seçim isteyenler arasında ciddi sayıda milletvekili, eski yeni belediye başkanları, il başkanları ve 700 civarında kurultay delegesi bulunuyor” diye konuştu. Başka bir kaynak ise “Önce bir olağanüstü kurultay olsun sonra kimin genel başkan olacağına bakılır. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylardan biri olabilir. Gökhan Günaydın’ın başkanlık için talebi var. Üstelik Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim” ifadelerini kullandı.




#chp
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