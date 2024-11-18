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Özel'den vekilleri susturun talimatı

Özel'den vekilleri susturun talimatı

Uğur Duyan
04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'de olağanüstü kurultay taleplerine kulak tıkayan Genel Başkan Özgür Özel'in milletvekillerinden bu yönde gelen istek ve önerilerin de bastırılmasını istediği bildirildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Özel, grup başkanvekillerine 'grubu susturma' talimatı verdi. Özel, geçen hafta yapılan grup toplantısından sonra grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile bir araya geldi. Özel, grup içinde huzursuzluk istemediğini ifade ederek, grubun kurultay talebiyle karşısına çıkması halinde, muhalefetin önünü almayacaklarını söyledi.


KONTROL EDEMİYOR

Kaynaklar, Özel'in talimatına rağmen CHP Meclis Grubu'nda da kurultay isteyen isimlerin görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. Kaynaklar, "Grup üzerinde hakimiyet kurmaması ve 60'a yakın vekilin muhalefet saflarında yer alması gibi pek çok gerekçe sıralayabiliriz ama kurultay isteği, tüpünden çıkan macun misali parti içinde yayılıyor. Bunu bir şekilde engellemek isteyenlerin varlığına rağmen kurultay sesleri yükselmeye devam edecektir" diye konuştu.




#chp
#kurultay
#Özgür Özel
#siyaset

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