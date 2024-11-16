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Delege ağalarına kurultay markajı

Delege ağalarına kurultay markajı

Uğur Duyan
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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2023 kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Erdoğan Toprak
2023 kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Erdoğan Toprak

CHP Genel Merkezi, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay taleplerinin önünü almak için delegeler üzerinde etkisi olan isimleri yakın markaja aldı. CHP yönetimi, 2023 kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen delege ağaları Erdoğan Toprak ve Tekin Bingöl'ü yeniden yoklamaya başladı.

CHP’de parti içi muhalefetin, İstanbul'daki olaylı milletvekili çalışma kampı sonrasında delegelerden gelen olağanüstü kurultay talebini örgütlemesinden çekinen yönetim, muhalefet kanadının etkisini kırabilmek için delege ağaları ile yeniden temasa geçti. 2023'teki 37'nci Olağan Kurultay sürecinde iki isim de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinde etkili olmuştu. Edinilen bilgiye göre, büyük kurultaya iki ay kala Özgür Özel'den yana tavır alan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile bir dönem ‘Zoom Cuntası’ içinde yer alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, son günlerde yönetime ilişkin eleştirilerin en çok iletildiği isimler oldu.

Tekin Bingöl

KURULTAYI TETİKLEYEBİLİRLER

Parti içerisindeki ana hiziplerin dışında öne çıkan Toprak'ın 100 ila 150 delege, Bingöl'ün 100 delege üzerinde etkisi olduğu biliniyor. Kaynaklar, "Erdoğan Bey ve Tekin Bey, olağanüstü kurultayı toplayacak güçte bir delege gücüne sahip değil ama olağanüstü kurultayı tetikleyebilecek etkiye sahip" değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin Büyük Kurultay'ın delege sayısı onursal üyeler ve milletvekilleri ile birlikte bin 370'i geçiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in en yakınındaki isim olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da 2018'deki kurultay sonrasına delege üzerinde etkili bir figüre dönüştü.


EN BÜYÜK AKTÖR İMAMOĞLU

Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da son kurultaydan sonra delegasyon üzerinde yönetimi endişelendirecek güce erişen isimler olarak öne çıkıyor. Ancak delege üzerindeki en büyük aktör halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun Özel karşıtı cepheye geçmesi halinde muhalefetin 800-900 civarında delegeyle olağanüstü kurultay sürecini başlatma gücüne sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


#politika
#CHP
#delege

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