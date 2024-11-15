Kağıthane'de 86 dönüm yeşil alan CHP oylarıyla imara açıldı
Semih Bozkuş
23:4815/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kağıthane - Vadi İstanbul yolu üzerindeki 86 dönümlük yeşil alan CHP'nin oylarıyla imara açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylama sonucu Kağıthane'de 86 dönüm yeşil alan imara açıldı. Planın CHP oylarıyla kabul edildiğini ifade eden İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, alanın milyar dolarlık rant için halka değil imara açıldığını belirterek, "Yargı süreçleri de dahil olmak üzere sürecin takipçisi olacağız." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oturumda CHP oylarıyla
Kağıthane
'de 86 dönümlük
yeşil alan
ın kıyımı kabul edildi.
Meclis'te
Kağıthane Merkez Mahallesi
'ndeki 7637 ada 33-35 parsellerin imara açılması görüşüldü.
Karar, AK Parti'nin '
hayır
' oyuna karşılık
CHP
'nin '
evet
' yönünde verdiği oy çokluğuyla kabul edildi.
Her seferinde çevreci olduğunu iddia eden CHP'nin
ağaç katliamını
onayladığı gelişmeyi ise
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz
duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Türkyılmaz, "
O yeşil başka yeşil!
" dedi.
"Halka değil imara açıldı"
"
Milyar dolarlık rant için 86 dönüm yeşil alan CHP oylarıyla halka değil imara açıldı.
" ifadelerini kullanan Türkyılmaz,
Kağıthane - Vadi İstanbul yolu
üzerinde imara açılan alanın çizimlerini de paylaştı.
"Sürecin takipçisi olacağız"
"
Dün hayır için el kaldırdık, konuştuk, bir ay daha bekleyin dedik, tekrar değerlendirilsin dedik, engel olamadık.
" diyen Türkyılmaz, yargı süreçleri de dahil olmak üzere sürecin takipçisi olacaklarını da aktardı.
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