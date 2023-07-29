|
Gündem

Mesele yine ağaç değil: Dün Akbelen'de 'orman' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül bugün kendisini sahillere attı

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde yer alan Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi kararı CHP tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bölgeye giden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bu ağaçları keseceğinize beni kesin" diyerek algı operasyonuna girişti. Sarıgül, bugün TikTok videosunda ise tatil yapıp dinlediği anlara ait görüntülerini paylaştı.

19:45 . 29/07/2023 Saturday
Yeni Şafak
Dün Akbelen'de vatandaşları hırpalayıp 'ağaç' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül, bugün tatil yaptığı anları paylaştı.

Dün Akbelen'de vatandaşları hırpalayıp 'ağaç' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül, bugün tatil yaptığı anları paylaştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu sözde çevreci grup, bölgeye giderek eylem başlattı. CHP heyetiyle bölgeye giden Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamayıp eylemcilerin hedefi haline geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgül'e,
''Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu''
şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan uzaklaştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve kendisine yöneltilen tepkileri görmezden gelen Sarıgül, paylaştığı videoda,
"Bu ağaçları keseceğinize beni kesin"
diyerek algı operasyonuna girişti.


Mesele yine ağaç değil: Dün Akbelen'de 'orman' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül bugün kendisini sahillere attı

Mustafa Sarıgül, bugün paylaştığı videoyla meselenin ağaç olmadığını gözler önüne serdi.

TikTok hesabından paylaşım yapan CHP vekili,
"Evet, günaydın. Bugün birazcık mola verdik. Şöyle size bir göstereyim. Bilin bakalım burası neresi?"
diyerek deniz kenarındaki tatilini takipçilerine aktardı.


#Mustafa Sarıgül
#CHP
#Akbelen
#Muğla
41 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih hazırlık maçında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi 1-0 mağlup etti