Dün Akbelen'de vatandaşları hırpalayıp 'ağaç' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül, bugün tatil yaptığı anları paylaştı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu sözde çevreci grup, bölgeye giderek eylem başlattı. CHP heyetiyle bölgeye giden Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamayıp eylemcilerin hedefi haline geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgül'e,
''Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu''
şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan uzaklaştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve kendisine yöneltilen tepkileri görmezden gelen Sarıgül, paylaştığı videoda,
"Bu ağaçları keseceğinize beni kesin"
diyerek algı operasyonuna girişti.
Mesele yine ağaç değil: Dün Akbelen'de 'orman' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül bugün kendisini sahillere attı
Mesele yine ağaç değil: Dün Akbelen'de 'orman' provokasyonuna kalkışan CHP'li Mustafa Sarıgül bugün kendisini sahillere attı
Mustafa Sarıgül, bugün paylaştığı videoyla meselenin ağaç olmadığını gözler önüne serdi.
TikTok hesabından paylaşım yapan CHP vekili,
"Evet, günaydın. Bugün birazcık mola verdik. Şöyle size bir göstereyim. Bilin bakalım burası neresi?"
diyerek deniz kenarındaki tatilini takipçilerine aktardı.
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41 minutes ago