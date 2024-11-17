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CHP'de delegelerin bildiri isyanı: Asker değiliz

CHP'de delegelerin bildiri isyanı: Asker değiliz

Uğur Duyan
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’de 81 il başkanının kurultay taleplerine karşı yönetimden yana tavır alarak yayınladığı bildiri delegeleri rahatsız etti. Bildiriye imza atan başkanların delegenin görüşünü almadan hareket ettiği belirtiliyor. Özellikle İzmir delegeleri, "Asker değil delegeyiz" sözleriyle Genel Merkez'e tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki olağanüstü kurultay sancısı dinmiyor. Hafta başında 81 il başkanı olağanüstü kurultay talep edenlere karşı yönetimden yana tavır aldıklarını duyuran ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiri yayınlandıktan saatler sonra 6 il başkanlığı X hesabından bildiriyi çekerek, profil görsellerine de Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı olan bantlar çekmişti. Şimdi de ortak bildirinin delegelere haber verilmeden paylaşıldığı ortaya çıktı.


HABERDAR EDİLMEDİK

Bazı delegelerin bildiriden rahatsız olduğu ve olağanüstü ya da seçimli kurultay yollarının tıkanmasından memnun olmadığı kaydedildi. Eski CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, il başkanlarının bildiriyi imzaladığını ancak delegelerin durumdan haberdar edilmediğini söyledi. X hesabından paylaşım yapan Ayan'ın bu görüşlerinde yalnız olmadığı ortaya çıktı.


İZMİR TEŞKİLATI İSYANDA

İzmir delegeleri "Asker değil delegeyiz" diyerek, Genel Merkez'e tepki gösterdi. Bu delegeler arasında Narlıdere eski Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Serdar Sandal, Beydağ'ın önceki dönem belediye başkanı Feridun Yılmazlar, CHP önceki dönem PM üyesi Hüseyin Saygılı, İzmir kurultay delegeleri Cemal Küpeli, Hatip Karaaslan, İsfahan Naki, Zekiye Polat da var. Bu isimler İzmir İl Başkanı Şenol Dağ ve ekibinin ortak bildiriden delegeleri haberdar etmediğini söyledi.


#politika
#CHP
#delege

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