CHP'de bildiri savaşları

CHP'de şimdi de bildiri ve imza krizi çıktı. Ana muhalefetteki kurultay tartışmalarına son vermek için il başkanları dün sabah ortak bildiri yayımladı. Ancak akşam saatlerinde Hakkari, Tokat, Sivas, Balıkesir, Rize ve Mardin il başkanlıkları ortak bildiriyi X hesaplarından geri çekerken, sosyal medya görsellerinde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kullanmaya başladı. Ortak bildirgede, kurultay çağrısının partinin gündeminde olmadığını ifade eden il başkanları CHP örgütlerine ve Genel Başkan Özgür Özel'e inandıklarını ve güvendiklerini belirttiler. Ancak Hakkari, Tokat, Sivas, Balıkesir ve Mardin il başkanlıkları ile Rize Merkez İlçe Başkanlığı ortak bildiriyi X hesabından geri çekerken, görsellerde Kılıçdaroğlu fotoğrafı kullanmaya başladı. Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile Sivas İl Başkanı Gazi Doğan, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan isimler.





BAŞKANLARDAN 'İKBAL' ATFI

Öte yandan ortak bildiride, 'erken seçim' talebinde bulunan il başkanları, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, Özel'i eleştiren Oğuz Kaan Salıcı'ya getirdiği 'ikbal' eleştirisine atıf yaparak, "Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.





PARTİ İÇİ PLATFORMLAR

Bildirgede; "CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir" ifadelerini kullandı.





Kurultay isterseniz ihraç ederiz

CHP içinde saflar netleşmeye başlarken, ayrışma noktaları da keskinleşti. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasından ve Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra DEM Parti ile yakınlaşma politikasından rahatsızlık duyan çevrelerle, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerin ortak hareket etmesi, CHP yönetimini rahatsız etti.





MASUM BİR İSTEK DEĞİL

Edinilen bilgiye göre; muhalif delegelerden gelen "olağanüstü kurultay" ve "seçimli olağanüstü kurultay" talepleri karşı CHP Genel Merkezi baskı' ve 'yıldırıma' politikası uygulamaya başladı. Genel Merkez'de, muhalefetten gelen kurultay talepleri 'masumane bir istek' olarak görülmüyor. Bu maksatla hareket eden çevrelere ise, "Olağanüstü kurultay için imza toplarsanız ya da bu amaçla hazırlanan belgelere imza atarsanız, partiden kesin ihraç edilmekle karşı karşıya kalırsınız" uyarısı yapıldı.





Özel'e Atatürk'lü gönderme

CHP içinde Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "Atatürk'ün, 'Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz' sözünden hareketle, her konunun tartışılması için 'olağanüstü kurultay' talep ediyoruz. Yalnız konuları tartışmaktan bile kaçınıyor" dedi. Kaynaklar, delege ve il başkanlarının da 'imza verirseniz sizi ihraç ederiz' diyerek, tehdit edildiğini söyleyerek, "Tüzük gereği, delegelerin imza verme hakkı onların en doğal demokratik hakkıdır" ifadelerini kullandı.











