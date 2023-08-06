AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyona göz yuman İsveç'i şiddetle kınıyoruz

Stockholm’de Türkiye'yi ve Erdoğan’ı hedef alan hadsiz eyleme AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmamaya devam ediyor.
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.
Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, katıldıkları LGBT yürüyüşünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen ve üzerine sözde LGBT paçavraları taktıkları maketi direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak provokasyon yaptı.
- Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.
'Aşırılıkçı çevrelere cesaret veriyor'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona sert tepki gösterdi.