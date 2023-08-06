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Dünya

Alçaklık virüs gibi: Üç şehirde Kur'an yaktılar

Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar, diğer şehirlere de yayıldı. Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Hükümet protestoların önüne geçmek için yasa tasarısı hazırlığı yaparken, muhalifler karara tepki gösterdi.

Dış Haberler
04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ve provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de yayıldı

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ve provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de yayıldı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da aşırı sağcı bir grubun Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları devam ederken, provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de yayıldı. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran’ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Grup, İslam karşıtı pankart açtı ve sloganlar attı. Sosyal medya hesabından önceki gün yaptıkları paylaşımda, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde artırarak devam edeceklerini duyuran grup, provokasyonlarını Danimarka’nın Odense ve Vejle şehirlerine de taşıdı.

TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNE BASTILAR

Grup üyeleri, burada Kur’an-ı Kerim’in ve bir seccadenin üstüne basarken bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Gruptan birinin Türk bayrağının üzerine bastığı da görüldü. Söz konusu video, kısa süre sonra Facebook tarafından kaldırıldı. Provokasyonlar, polisin koruması eşliğinde yapıldı. Facebook, grubun bazı videolarına kısıtlama getirmişti. İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Yasa hazırlanıyor muhalefet tepkili

Danimarka’da Kur’an yakma provokasyonlarının artması üzerine, hükümet bunun önüne geçme amacıyla bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu duyurdu. Yedi Danimarka siyasi parti temsicileri ve destekçileri, “ifade özgürlüğünün kısıtlandığı” gerekçesiyle, saygısızlık furyasının devam ettirilmesini savundu ve başkent Kopanhag’da protesto düzenledi. Partiler, yayınladıkları ortak bildiride, “Aşağıda imzası bulunan tüm taraflar, temel Danimarka sivil özgürlüklerini destekliyor ve sivil özgürlüklerin her zaman dini dogmalardan önce gelmesi gerektiği görüşünde” dedi.





#İslamofobi
#Danimarka
#İsveç
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