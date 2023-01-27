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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade eden Danimarka'ya tepki: Kendi demokrasilerini yok ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Danimarka'nın nefret suçuna müsaade etmesini kınadığını belirten Çelik, "Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." dedi.

19:25 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Alçak saldırıya tepki gösteren Çelik,
"Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz."
dedi.

"KENDİ DEMOKRASİLERİNİ YOK EDİYORLAR"

Çelik,
"Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar."
ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Danimarka
#Rusya
15 dakika önce
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade eden Danimarka'ya tepki: Kendi demokrasilerini yok ediyorlar
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