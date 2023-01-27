AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade eden Danimarka'ya tepki: Kendi demokrasilerini yok ediyorlar

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının NATO'ya üyelik sürecine etkisi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, "İsveç'te tabii ki ifade özgürlüğü var ve bu herkesin kullanabileceği bir şey" diye konuştu.