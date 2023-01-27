AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade eden Danimarka'ya tepki: Kendi demokrasilerini yok ediyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Danimarka'nın nefret suçuna müsaade etmesini kınadığını belirten Çelik, "Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." dedi.
19:25 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Alçak saldırıya tepki gösteren Çelik,
"Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz."
dedi.
"KENDİ DEMOKRASİLERİNİ YOK EDİYORLAR"
Çelik,
"Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar."
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