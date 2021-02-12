Gündem AK Partide büyük kongre 24 Martta
POLİTİKA

AK Parti’de büyük kongre 24 Mart’ta

AK Parti’de, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kongre sürecinde sona yaklaşıldı. Partinin 7. Olağan Kongresi’nin 24 Mart tarihinde yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kongrede Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin partisinin manifestosunu açıklaması bekleniyor. 17 Şubat’ta Ankara, 24 Şubat’ta da İstanbul kongreleri var.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

İl kongrelerinin büyük bölümünü tamamlayan AK Parti, 7. Olağan Kongre’ye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle bir süre ara verilen il kongrelerinin büyük bölümü tamamlandı.

AK Parti’yi 2023’e taşıyacak kadroların belirlendiği ve 2019 Aralık ayında beldeler ile startı verilen 7. Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen kongre süreci il kongreleri ile devam ediyor. 17 Şubat’ta Ankara, 24 Şubat’ta ise İstanbul il kongreleri gerçekleşecek. Büyük kongre için ise 24 Mart tarihi üzerinde duruluyor.

2023 MANİFESTOSU

Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet’in 100’üncü yılına gidecek olan AK Parti’nin 2023 manifestosunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından büyük kongrede açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı manifestoda AK Parti’nin yanı sıra Türkiye’nin 2023 yılından ulaşacağı hedeflere vurgu yapması planlandığı öğrenildi.

DEĞİŞİM YÜZDE 65

AK Parti’nin 2023 kadrolarının belirlendiği kongre sürecinde bugüne kadar değişim yüzde 65 odu. Ankara ve İstanbul kongrelerinde de bu yönde değişim bekleniyor. Kovid 19 önlemleri kapsamında il kongrelerine video konferans yöntemi ile iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul kongrelerine katılması planlanıyor.

Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı

Koronavirüsle mücadelede kitlesel aşılamada ikinci doz aşılama sürecine geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk dozdan 28 gün sonra ikinci dozu yaptırdı. Telegram hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, “Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla...” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ilk dozu 14 Ocak Perşembe günü Ankara Şehir Hastanesi’nde olmuştu. İkinci dozun ise Beştepe’de yapıldığı öğrenildi.

Baba ocağında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı. Vatandaşların yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

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