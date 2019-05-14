AK Parti'de kucaklaşma harekatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti içindeki kırgın isimlere “Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz” çağrısının ardından tüm il teşkilatlarında teşkilat iftarları verilmeğe başlandı. Bu iftarlara AK Parti’de daha önce görev almış tüm kadrolar davet ediliyor. Özellikle küskün ve kırgınlar bu iftar programlarına çağrılıyor.

24 Haziran milletvekili ve 31 Mart mahalli seçimleri sürecinde parti içerisinde yaşanan kırgınlık ve küskünlükleri gidermek için AK Parti teşkilatlarında iftar yemekleri düzenlenmeye başladı. İftar yemeklerine partiye bugüne kadar emek vermiş tüm kadrolar davet ediliyor. Eski il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, eski vekiller, belediye başkanı ve meclisi üyeleri tek tek aranıyor. Bu kadroların arasında özellikle dargın ve kırgın olduğu bilinen isimler özel olarak davet ediliyor.