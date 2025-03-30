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AK Parti'den İsrailli Bakanın küstah sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımıza yönelik sözler yok hükmündedir

AK Parti'den İsrailli Bakanın küstah sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımıza yönelik sözler yok hükmündedir

23:1630/03/2025, воскресенье
DHA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık cephesinin en gür sesi olduğunu ve bu yüzden İsrail'in onu hedef aldığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık cephesinin en gür sesi olduğunu ve bu yüzden İsrail'in onu hedef aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki gösterdi. Saar'ın sözlerinin yok hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir
" ifadelerini kullandı.


#Ömer Çelik
#Recep Tayyip Erdoğan
#Gideon Saar

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