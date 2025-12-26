Yeni Şafak
AK Parti’den o iddialara net cevap: Milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz

14:5126/12/2025, Cuma
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım-Medya Başkanı Faruk Acar: "Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve AK Parti'ye yönelik ortaya atılan iddialara karşı net bir cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz" derken parti politikalarına ve teşkilatın sahadaki çalışmalarına değinerek spekülasyonlara karşı son noktayı koydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, son dönemde gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.


Acar, Türkiye'nin son çeyrek asırda atlattığı badirelere ve gerçekleştirilen reformlara dikkat çektiği açıklamasında, ortaya atılan gündemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Faruk Acar’ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz.


AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir.


Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır.

Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."


