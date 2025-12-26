AK Parti’den o iddialara net cevap: Milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve AK Parti'ye yönelik ortaya atılan iddialara karşı net bir cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz" derken parti politikalarına ve teşkilatın sahadaki çalışmalarına değinerek spekülasyonlara karşı son noktayı koydu.
Acar, Türkiye'nin son çeyrek asırda atlattığı badirelere ve gerçekleştirilen reformlara dikkat çektiği açıklamasında, ortaya atılan gündemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz.
AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir.
Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."