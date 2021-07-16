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POLİTİKA

AK Parti'den sosyal medya ve iletişim eğitimi

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı, milletvekili danışmanlarına ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan ana kademe, gençlik ile kadın kolları tanıtım medya başkanlarına sosyal medya ve iletişim eğitimi verdi. Eğitim programında bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Partiden sosyal medya ve iletişim eğitimi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında, danışmanlara dijital mecralar ve ağların kullanımı başta olmak üzere sosyal medya kullanımı ve ipuçları, veri ve hesap güvenliği, siyasal iletişimde dijital mecraların kullanımını, telefon fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

EĞİTİM ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Milletvekili danışmanlarına yönelik 3 gün süren eğitim programında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları Emre Cemil Ayvalı ve Ömer Arvas, katılımcılarla tecrübelerini paylaşırken, Ufuk Karakullukçu, Mesut Demir moderatörlüğünde Atalay Yalınız, Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Besim Altınok, Fikret Garipay ve Osman Söyler gibi isimler uzmanlık alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

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Eğitimin koordinatörlüğünü yürüten AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Bu eğitim, partimizin yetkili makamlarının ve milletvekillerimizin sosyal medya kullanımına da önemli katkılar sağlayacaktır. Amacımız her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da etki ve etkinliğimizi daha da arttırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Özboyacı, "Yalan ve dezenformasyonla mücadele, saha çalışmalarımızın ve illerdeki hizmetlerimizin daha etkin anlatılması, partimizin söylem ve stratejilerinin milletimize daha sağlıklı aktarılması gibi konular eğitimimizin ana başlıklarındandı. Her daim sahada olan teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin sosyal medyadaki etkinliğini artırarak, hem saha çalışmalarımızı daha geniş tabanlara duyurmayı hem de milletimize daha yaygın şekilde ulaşmayı umuyoruz" dedi.

"ALGI OPERASYONUNU YIKACAĞIZ"

Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, "Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir. Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu eğitim çalışmalarının ana temelinde de bu yatıyor. Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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