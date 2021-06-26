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POLİTİKA

T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

Milyonlarca gencin katıldığı YKS sınavına saatler kala, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanına ortak olan T24 haber sitesi özür diledi. T24, özür dilemek için sınavın ilk oturumunun tamamlanmasını bekledi. Sınavın sona ermesinin ardından "Haberi düzeltir özür dileriz" ifadeleriyle ilgili haberi alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T24 Katarlılara sınavsız üniversite yalanı için özür diledi
T24 özür diledi.

Milyonlarca gencin YKS sınavına saatler kala, Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde bir yalan servis edilmişti.

BirGün ve T24 gibi asılsız haberleriyle bilinen mecraların destek verdiği yalan kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

SINAV BİTTİ ÖZÜR DİLEDİ

T24, "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verdiği haber için bugün özür metni yayımladı.

Özür için sınavın bitmesini bekleyen site, ilk oturumun sona ermesinin ardından, ilgili haberi alıntılayarak "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" paylaşımı yaptı.

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