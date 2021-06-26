T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

Milyonlarca gencin YKS sınavına saatler kala, Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde bir yalan servis edilmişti.
BirGün ve T24 gibi asılsız haberleriyle bilinen mecraların destek verdiği yalan kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
SINAV BİTTİ ÖZÜR DİLEDİ
T24, "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verdiği haber için bugün özür metni yayımladı.
Özür için sınavın bitmesini bekleyen site, ilk oturumun sona ermesinin ardından, ilgili haberi alıntılayarak "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" paylaşımı yaptı.