T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

"Ülkemiz yakın tarihi, projelerin önlerinin CHP zihniyeti tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Ülkemiz yakın tarihi; uçaktan motora, silahtan ilaca kadar her alanda başlatılan projelerin önlerinin bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur. Kim bu isim? Evet CHP... Atılan her adımın önünü kesmişlerdir.



Şimdi bugünkü CHP'de nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayreti içerisindedir. Aynen onlara da yandaşlık edenler yok mu? Var. Muhalefet bu projeye nasıl engel oluruz? diye çalışıyor. Düşünün, 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi. Fakat genç kuşak bunları bilmiyor.'