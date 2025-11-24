AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

“Kılıçdaroğlu’ndan daha kötü bir yönetim gelince Kılıçdaroğlu bile isyan etmek zorunda kaldı. CHP içinde bulunduğu durum vahim bir durum. Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve daha önceki genel başkanlar, bir şekilde devleti bilen, bizimle ideolojileri örtüşmese bile farklı pencereden bu memlekete hizmet etmek isteyen genel başkanlardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye genel başkan olduğu zaman muhalefet, muhalefet gibi hareket ediyordu. Oysaki şu anda CHP’yi yöneten kadrolara baktığınızda, sabah söyledikleriyle öğleyin söyledikleri arasında uçurum var. Bugünkü CHP yönetimi kişisel ve maddi menfaatlerini düşünüyor. Bakın burada, Kılıçdaroğlu artık isyan ediyor, ‘Bu kadar da değil. Bu kadarı da olmaz’ diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, CHP’de olup bitenlerin hepsinin içerisindeydi ve olup biteni net görüyor. Kılıçdaroğlu bizim bilmediklerimizi de, İmamoğlu’nun nasıl İBB adayı gösterildiğini de biliyor.