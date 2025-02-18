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AK Partili Okul'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Siyasi seviyesizliğin zirvesi

AK Partili Okul'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Siyasi seviyesizliğin zirvesi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5118/02/2025, Tuesday
G: 18/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Abidin Okul, İstanbullunun çatışma değil hizmet istediğini vurguladı
Abidin Okul, İstanbullunun çatışma değil hizmet istediğini vurguladı

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İBB Başkanının üslubu yine bildiğimiz gibi: mağduriyet edebiyatı ve boş hamaset" sözleriyle tepki gösterdi.

Son günlerde saldırgan tutumunun dozunu daha da artıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek "
Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın."
ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Okul'dan tepki


Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da tepki gösterdi.


X hesabından paylaşımda bulunan Okul, İmamoğlu'nun çatışmacı dilinin siyasi nezaketsizliğin zirvesi olduğunu belirterek, İstanbullunun hizmet beklediğinin altını çizdi.



"Devlet adabından, siyasi nezaketten bihaber"


Okul şunları yazdı;

İBB Başkanının üslubu yine bildiğimiz gibi: mağduriyet edebiyatı ve boş hamaset

Devlet adabından, siyasi nezaketten bihaber Sn Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, had bilmezliğin ve siyasi seviyesizliğin zirvesidir!

İstanbul halkı, çatışma değil çözüm; söylem değil hizmet istiyor.



#Abidin okul
#ekrem imamoğlu
#AK Parti

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