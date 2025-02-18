AK Partili Okul'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Siyasi seviyesizliğin zirvesi

İBB Başkanının üslubu yine bildiğimiz gibi: mağduriyet edebiyatı ve boş hamaset



Devlet adabından, siyasi nezaketten bihaber bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, had bilmezliğin ve siyasi seviyesizliğin zirvesidir!



İstanbul halkı,çatışma değil çözüm; söylem değil…