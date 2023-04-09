AK Parti'nin aday listesi belli oldu

AK Parti
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
- Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
- Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
- Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
- Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
- Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
- Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
- Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
- Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
- Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok
- Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
- Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
- Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası’nın olduğu şehir)
- Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
- Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum
- İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
- İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
- İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
- İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
- İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
- İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
- İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
- İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.
- Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
- Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
- Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
- Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
- Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
- Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
- DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra
- Mahmut özer - Ordu 1
- Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
- Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
- Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
- Mehmet Muş – Samsun
- Adil Karaismailoğlu – Trabzon
- Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
- Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
- Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
- Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
- Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
- Ömer çelik – Adana 1. Sıra
- Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
#AK Parti
#YSK
#Seçim
22 minutes ago