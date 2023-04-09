AK Parti'nin aday listesi belli oldu

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.