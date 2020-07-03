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POLİTİKA

Akar’dan teşkilata Pençe sunumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mantı esprisi toplantıya damga vurdu

AK Parti’nin önceki gün yaptığı genişletilmiş il başkanları toplantısında Bakan Akar, Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal operasyonları hakkında teşkilatı bilgilendirdi. Bilgilendirmede, FETÖ’cülerin temizlenmesiyle operasyonların daha sağlıklı yürüdüğü vurgulandı

Fazlı Şahan Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde terörle mücadele ele alındı. Önceki gün parti genel merkezinde yapılan toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı başarıyla icra edilen ‘Pençe-Kaplan’ ve ‘Pençe-Kartal’ operasyonları hakkında AK Parti teşkilatını bilgilendirdi.

OPERASYONLAR DAHA SAĞLIKLI

Edinilen bilgilere göre, söz konusu harekatlarla terör örgütlerinin inlerine girildiği ve girilmeye de devam edileceği vurgulandı. FETÖ’cülerin temizlenmesiyle operasyonların daha sağlıklı bir şekilde ilerlediğine vurgu yapılarak, ihraçların personel mevcudunda bir sıkıntıya neden olmadığı kaydedildi. Bu çerçevede terör inlerini yerle bir eden pilotların gayreti ve performansıyla bir eksikliğin hissedilmediği belirtildi. Pilotların beş pilotluk performans gösterdiği vurgulandı.

ERDOĞAN’DAN MANTI ESPRİSİ

  • Toplantıda, CHP, bağımsız ve Demokrat Parti’den birer, İYİ Parti’den ikişer ve Saadet Partisi’nden üçer olmak üzere toplamda 8 belediye başkanı AK Parti’ye geçti. Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. ‘Bu pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içelim istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı… Kayserilisin ya hani...” diye espri yaptığı öğrenildi.

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