Akpolat tüm belediyeyi dinlemiş

04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Rıza Akpolat’ın, belediye binasında başkan yardımcıları ve önemli birim müdürlerini dinlettiği ortaya çıktı.
Yolsuzluktan tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerini odalarına koyduğu ‘böcek’lerle dinlediği ortaya çıktı. Soruşturmadaki bilgilere göre Akpolat, dinleme cihazlarını odalara koruması aracılığıyla yerleştirdi. Sensörlü cihazlar, odaya giren kişinin sesiyle aktif hale geliyor ve konuşmaları kaydediyordu. Savcılığın ulaştığı bir kayıtta BELTAŞ Genel Müdürü Önder Gedik’in odasında CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya ile yaptığı konuşmanın kayıtları var.

Yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yolsuzluktan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, belediye binasında usulsüz dinleme yaptığı ortaya çıktı. Akpolat’ın, belediye başkan yardımcıları ve önemli birimlerin başındaki müdürleri dinlettiği tespit edildi.

SES KAYITLARI BULUNDU

Yolsuzluk operasyonundan 1-2 ay öncesine ait bazı ses kayıtlarına ulaşıldı. Bu kayıtların, BELTAŞ Genel Müdürü Önder Gedik’in odasındaki görüşmelerden elde edildiği belirlendi. Gedik’in yanı sıra CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yenidünya’nın bulunduğu ortamların da dinlendiği öğrenildi.

CİHAZLAR SES SENSÖRLÜ

Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, Akpolat’ın talimatıyla, belediyedeki birçok yöneticinin odasına gizli dinleme cihazı yerleştirildi. Akpolat’ın koruması aracılığıyla yerleştirilen sensörlü dinleme cihazlarının, odaya girenin sesiyle çalışmağa başlayıp konuşmaları kayda aldığı belirlendi. Böylece belediye içerisindeki tüm kritik görüşmeler gizlice kaydedildi.

BAŞKA HANGİ ODALAR DİNLENDİ?

Yeni ortaya çıkan dinleme skandalı, soruşturmanın boyutunu genişletti. Belediyeye yönelik yolsuzluk dosyasında, Akpolat’ın dinleme faaliyetleri de delil olarak yer aldı. Dinleme cihazlarının nasıl yerleştirildiği, hangi odaların takibe alındığı ve elde edilen kayıtların kimler tarafından kullanıldığına ilişkin inceleme başlatıldı.





#Rıza Akpolat
#Dinleme Cihazı
#Beşiktaş Belediyesi
