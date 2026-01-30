Yeni Şafak
Aleyna Çakır'ın davasında duruşma ertelendi: Mütalaa beklenecek

Aleyna Çakır'ın davasında duruşma ertelendi: Mütalaa beklenecek

15:4430/01/2026, Cuma
Sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
Sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen ile taraf avukatları hazır bulundu.

Başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Sanık Uygun, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Müşteki Esen ailesinin avukatı ise 5 celsedir tanıkların gelmesinin beklendiğini, bu aşamada tanıkların dinlenilmesinin dosyaya katkı sunmayacağını belirterek, tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Sanık avukatı da mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tanıkların zorla getirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine ve tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Ne olmuştu

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.



