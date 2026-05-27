Alman usulü defin: Türk kadını yaktılar

Almanya’nın Würzburg kentinde yaşayan Müslüman Ayten Heck’in cenazesinin İslami usullere uygun şekilde defnedilmek yerine yakılarak gömülmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren MHW Cenaze Nakil Fonu, belediyenin kendilerine haber vermeden merhumeyi dinsiz statüsünde yaktığı bilgisini verdi. Fon Başkanı Kamuran Dönmez tarafından yapılan açıklamada, 1945 doğumlu Ayten Heck’in 1997 yılından bu yana MHW Cenaze Nakil Fonu üyesi olduğu ve yaklaşık 30 yıl boyunca aidatlarını düzenli olarak ödediği belirtildi. Açıklamada, merhumenin hayattayken vefatı durumunda İslami usullere uygun şekilde defnedilme konusundaki hassasiyetini defalarca dile getirdiği, bu nedenle cenazesinin Türkiye’ye nakledilmesi amacıyla fona üye olduğu ifade edildi.

KONSOLOSLUKLA GÖRÜŞÜLMEDİ

Würzburg’un bağlı bulunduğu Nürnberg Başkonsolosu Fatma Cebeci’nin de olaydan duyulan rahatsızlığı, yazılı olarak Würzburg Hastanesi ve Würzburg Belediyesi’ne ilettiği öğrenildi. Fon yönetimi, Heck’in sağlık durumu nedeniyle işlemleri bizzat takip edememiş olabileceğini, ancak vasi, avukat veya devlet tarafından görevlendirilen yetkililerin yıllık ödeme kayıtlarından hareketle fona ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

SORUMLULAR BELİRLENSİN

MHW Cenaze Nakil Fonu, benzer durumlarda haftalık olarak kendilerine başvurular yapıldığını ifade ederek, aynı prosedürün işletilmesi halinde Heck’in üyeliğinin de kolaylıkla ortaya çıkarılabileceğini kaydetti. Fon Başkanı Kamuran Dönmez, olayda özellikle yerel idare ve vasi ihmali bulunduğu kanaatini taşıdıklarını dile getirirken, sorumluların belirlenmesinin adli makamların görevi olduğunu söyledi. Dönmez ayrıca, bakım yurtları, hastaneler ve belediyelerin benzer durumlarda camiler veya Müslüman kuruluşlarla iletişime geçmeleri gerektiğini ifade etti.

GENEL BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Üyemiz Ayten Hanım kimsesiz statüsünde değerlendirildi. Türk makamlarına, komşularına, kızına veya bize herhangi bir bilgi verilmedi. Burada mahkeme tarafından merhumun vasisi olarak tayin edilen Alman avukatın görevini yerine getirmediği kanaatindeyiz” dedi. Akbaş, “Avukatı ve kızıyla temas halindeyiz. Kızıyla birlikte olayın üzerine gideceğiz. Elimizden geldiğince kimsesiz Müslümanlara ait cenazelerin Müslüman mezarlıklarına defnedilmesi için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Cami lojmanında geçen 15 yıl

Würzburg kentinde yaşayan Türklerin ve Müslümanların “Ayten abla” dediği Ayten Heck, küçük kızı Sabriye’nin boşandığı ABD’li eşinin yanına dönmesi üzerine tek kaldı ve Diyanet Camii’nin lojmanında 15 sene ikamet etti. Buradaki cami cemaatiyle yakın bağ kurdu. Namazlarını camide eda eden Heck, dul kadınlara bağlanan 800 avro maaşıyla ISLAMISCHE GEMEINSCHAFT ve Türkischer Kulturverein'in de aralarında bulunduğu 4 farklı Türk-İslami sivil toplum kuruluşuna düzenli bağış yaptı. Aslen Adanalı olan Ayten Abla, 2023 yılında yakalandığı demans hastalığı yüzünden huzurevine yatırıldı. Würzburg Belediyesi, hiçbir akrabası olmadığı için kendisine bir Alman avukat tayin etti. Cemaatten kadınların her ayın başında kendisini ziyaret ettiği Ayten Heck, ziyaretten 1 gün sonra 2 Nisan'da fenalaştı ve Würzburg Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. 9 Nisan’da ise hayatını kaybetti.

KİMSEYİ BULAMADIK, O ZAMAN YAKALIM