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AMASYA

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı içindeki kafede yangın çıktı. Bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçrayan yangın, iki saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Haber Merkezi AA
Amasyada tarihi Kızlar Sarayında yangın
Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın

Harşena Dağı'nda, Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, kafede büyük çapta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında tüyleri yanan ve yaralanan bir yavru kedi ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi alanda çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin en kısa süre içinde müdahale ettiğini ifade ederek, "Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı içinde bulunan kafede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerimiz, çevrede soğutma çalışmalarına devam ediyor, umarım başka bir olumsuzluk yaşanmaz." diye konuştu.

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