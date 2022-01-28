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AMASYA

Amasya'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan çobanlara, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı. Sarayözü Muhtarı Saniye Altun ise kar sonucu yolun kapanması üzerine yardım istediklerini dile getirerek, "İlçe Özel İdaresi ekipleri gelerek yolumuzu açtı, vatandaşlarımızı kurtardık. Yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederim." dedi.

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Haber Merkezi AA
Amasyada yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Amasya'da mezrada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, çobanlık yapan Ali Durna ve Hüseyin Aslan'ın, hayvanların bulunduğu Sarayözü köyü Alıçlıçukur mevkisinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu açan ekipler, ulaştıkları çobanları köye götürdü.

Ali Durna, 300 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvanla mahsur kaldıklarını söyleyerek, "Çok uzun zamandır bu kadar yoğun karla karşılaşmadık. Hayvanlarımızın ve bizim yiyeceğimiz bitti. Susuz kaldığımız için koyunlarımızda kuzu atma olayı oldu. Köyümüze uzaklığımız yaklaşık 7 kilometre. Kendi imkanlarımızla 100 metre gidemedik. Allah razı olsun devletimizden, gelip bizleri buradan kurtardılar." ifadelerini kullandı.

Sarayözü Muhtarı Saniye Altun ise kar sonucu yolun kapanması üzerine yardım istediklerini dile getirerek, "İlçe Özel İdaresi ekipleri gelerek yolumuzu açtı, vatandaşlarımızı kurtardık. Yardımlarından dolayı devletimize teşekkür ederim." dedi.

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