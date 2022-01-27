Amasya'da yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Kızılca ve Sevincer köylerinde bulunan seraların üst bölümü, biriken karı taşıyamayınca çöktü. Seraların içinde bulunan ürünler zarar gördü.

Bazı sera sahipleri ise yoğun şekilde yağan karı taşımayacak olan seraların üst bölümlerindeki naylonları kesmek zorunda kaldı.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla çiftçimizin yanında"

Zarar gören sera alanlarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amasya ekonomisi için burası önemli bir alan. . Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 31 İstanbul'da, yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.<br> Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur\" şeklinde açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi. Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı araçların sürücüleri ise daha fazla ilerleyemeyeceğini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.<br><br>Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü. - Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı<br><br>Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.<br><br>Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.<br><br>D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.<br><br>Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.<br><br>Vatandaşlar, özellikle Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. - Trafik kazaları meydana geldi<br><br>TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.<br><br>Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.<br><br>Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü. Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.<br><br>Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti. İstanbul'da kar nedeniyle ulaşım kilitlendi: Trafik durma noktasına gelirken metro ve metrobüslerde izdiham yaşandı İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken, ulaşım adeta durdu. Mesaiden çıkan İstanbullular saatlerce aracında mahsur kaldı. Toplu ulaşım kullananlar ise metro ve metrobüs seferlerinin aksaması nedeniyle evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı, Gökpınar ve Şirinler köylerindeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Köylerin; yamaçlarında başlayan çam ormanları, eteklerinden kıvrılarak akıp geçen derelerin yanı sıra tek katlı ahşap evlerin çatılarındaki kar örtüsü tabloları aratmayan eşsiz manzaralar oluşturdu. Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. . Cide ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye bulurken, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Cide Kaymakamlığı ekipleri, günlerdir kapanan yollarda çalışma yapıyor. Cide'de gün içinde 9 köy yolu açılırken, 37 köye ise ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre; il genelinde 310 köy yolunun açıldığı, kapalı olan 490 köy yolunda ise yoğun mesainin sürdüğü belirtildi.<br>Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan yolların bir süre sonra tekrar kapandığı bildirildi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi. Bitlis'te 2 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 332 köye ulaşım sağlanamıyor. Kentte merkezdeki Kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulunca 332 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Kar kalınlığı iki metreyi buldu: Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor Etkili olan kar yağışlarının ardından kimi illerde kar kalınlıkları iki metreye ulaştı. Söz konusu bölgelerde kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. BiP'te paylaş

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