Gündem Amasyadaki bu köye koronavirüs giremedi
AMASYA TÜRKİYE

Amasya'daki bu köye koronavirüs giremedi

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Gökpınar köyünde bugüne kadar koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmedi.

Haber Merkezi İHA
Amasyadaki bu köye koronavirüs giremedi
Taşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçeye bağlı "mavi köy" olarak bilinen ve bu güne kadar bir kez bile korona virüs vakası gözükmeyen Gökpınar köyüne ziyarette bulundu.

Amasya’nın Taşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçeye bağlı "mavi köy" olarak bilinen ve bu güne kadar bir kez bile korona virüs vakası gözükmeyen Gökpınar köyüne ziyarette bulundu. Türkiye’de korona virüs vakalarının başlamasının üzerinden neredeyse 18 ay geçmesine rağmen Taşova’ya bağlı Gökpınar köyünde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona verilen önem ile bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlanılmadı.

20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Taşova’ya Kaymakam olarak tayin edilen Gökcecik, ilk ziyaretini “mavi” köyün muhtarı Metin Şahin yaptı. Köy ziyaretlerinin ilkini gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Gökcecik, şimdiye kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmayan 40 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyüne giderek iadeyi ziyarette bulundu.

İHA

Kaymakam Ahmet Gökcecik, köyün sorunlarını muhtarı ve vatandaşlarından yerinde dinleyerek, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Gökpınar köyünde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı da kendilerine teşekkür etti.

İHA

Kaymakam Ahmet Gökcecik, "Taşova’ya başlayalı daha bir hafta oldu görevimize başlayalı. İkinci haftanın ilk günü. Bu aşamada ilk köy muhtarlarımızdan Gökpınar Köyü Muhtarımız ziyaretimize geldi. Bizde iadeyi ziyaretimizi Gökpınar köyüne yaptık. Gökpınar köyü daha önceden haberlere konu olmuş, 'Koronavirüsün giremediği köy' olarak adlandırılıyor. Bundan dolayı muhtarıma, vatandaşlarımız nezdinde teşekkürlerimizi sunuyorum. Köyümüzü gezdik, çalışmaları yaptık. İnşallah yapılacak projeler üzerinde istişarelerimizi tekrardan Hükümet Konağı’mızda yapacağımız ilk toplantıda gerçekleştireceğiz" dedi.

İHA

Köy ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
FOTOĞRAF 17
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu.
Title
En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor.
Title
O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu. 70 hanede 334 kişinin yaşadığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı. Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.
Title
Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar Mahallesi Muhtarı Selami Önder, “Koronavirüs ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz” dedi.
Title
Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek (50), “Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor” diye konuştu.
Title
Mahalle sakinlerinden Yusuf Eser (86), “Çok şükür mahallemizde vaka yok. Komşu komşuya gitmiyor, 1 senedir Bafra merkeze gitmedim. Sonumuz hayırlı olsun, mesafemizi koruyoruz” diye konuştu.
Title
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını belirten Elif Nazlı Önder (11), “Köy okulu olduğumuz için okulumuza gittik ama ailemize virüs bulaştırmayalım diye 3-4 kat maske taktık. Bizim mahallemizde virüs yok, zaten mahalle dışında da bir yere gitmiyoruz. Ailemizden bir kişi gidip, alışverişimizi yapıyor. Şu an tarım ve hayvancılık dönemi, bu mevsimlerde köyümüz cıvıl cıvıl olurdu ama yollar, sokaklar bomboş” ifadelerini kullandı.
Title
Herkesin kurallara uyduğunu ifade eden Pınar Şahin (15), “Arkadaşlarımızla otururken, maskemizi takıyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara dikkat ederek oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
En fazla vakanın görüldüğü kırmızı Samsun'daki bu köy vakasız yaşıyor: İşte virüssüz köyün sırrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13- 19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da, koronavirüs salgını, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. 70 haneli mahallede birçok şey yasaklandı. İşte kıpkırmızı Samsun'un mavi mahallesinin 'koronavirüs' sırrı...


Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.