Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 2011 KPSS sorularını usulsüz şekilde önce alarak sınava girdikleri, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında KPSS'ye mensuplarını hazırlamak amacıyla örgütün mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.