Ankara'da 'aslan' paniği: Araçların önünde koştuğu anlar kamerada

İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

DHA

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi.

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DHA

BAHÇESİNDE GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü.

DHA

TEKRAR KAFESE KONULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

'KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK'

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

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'GÜNDÜZ OLSAYDI ÖNÜNE GELENİ PARÇALARDI'

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.





FOTOĞRAF 13 Pandemi döneminde babasına ait org eşliğinde, rapçi Sefonun Isabelle şarkısını kendine özgü yorumlayıp, kayda alan Fevzi Kaan Türker, sosyal medyada 500 bine yakın takipçiye ulaştı. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 10 Aralıkta geldiği Samsunda gençlik buluşmasına katılıp, org çalıp, şarkı söyledi. SENİNLE MEZARA KADAR BAŞKANIMPerformansı sırasında Seninle mezara kadar başkanım, Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara diyen Türker, salonda alkışlandı. Daha sonra sahneden inen Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan, Türkere Kilo vermelisin tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğanın önerisi sonrası Fevzi Kaan Türker, diyetisyene başvurdu. HEYECANDAN ELİM AYAĞIMA DOLANDICumhurbaşkanı Erdoğanın karşısında sergilediği performansı anlatan Fevzi Kaan Türker, Çok mutluyum. Cumhurbaşkanına karşı şarkı söyleyince elim ayağıma dolandı. TAVSİYESİNE UYDUMÇok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, Kiloları vereceğiz dedi. Ben de diyetisyene gittim. 55-60 KİLOYA DÜŞÜRECEĞİMŞu an 72 kiloyum, bunu 55-60a düşüreceğiz inşallah. Sanatımda ilerleyip, daha iyi yerlerde olmak istiyorum. Beni seven de var sevmeyen de var. Beni sevenlere selam olsun, onları seviyorum” dedi. BUNDAN SONRA ZAYIFLAMA YOLUNDAYIZMüzisyen baba Hakan Türker de Buluşmamız önceden planlanan bir şey değildi. Bizim için bir saat içerisinde gerçekleşen sürpriz oldu. Fevzinin kilolarına biraz değindi. Çok iştahlı olduğunu söyledim. Fevzi de iştahlı olduğunu söyledi. Bunu bir frenlememiz lazım. En kısa zamanda diyetisyene git dedi. Biz de diyetisyene gittik. Fevzinin artık bir diyetisyeni var. Bundan sonra zayıflama yolunda ilerleyeceğiz diye konuştu. ÇOK GÜZEL ÖĞÜTLERDE BULUNDUAnne Tuğba Türker ise Cumhurbaşkanımız çok güzel öğütlerde bulundu. Şarkı söylemesi ile org çalmasının çok güzel şeyler olduğunu ama derslerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Fevziye ve bana Annesi biraz kilo vermemiz gerekiyor. Bir diyetisyene götürmeniz gerekiyor dedi. Biz de Fevziyi diyetisyene götürdük dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kilo vermelisin' demişti: 'Isabella Fevzi' verdiği sözü tuttu Samsun'da rapçi Sefo'nun 'Isabelle' şarkısını kendine özgü yorumlayıp, videolarıyla milyonlara ulaşan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kilo vermelisin' tavsiyesine uyarak, diyetisyene başvurdu. Erdoğan'ın karşısında performans sergileyip, sahneden indikten sonra bir süre sohbet eden Türker, "Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız, 'Kiloları vereceğiz' dedi. Ben de diyetisyene gittim. Şu an 72 kiloyum, bunu 55-60'a düşüreceğiz" dedi.

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