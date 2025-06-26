Ankara'da öğrenci taşıyan otobüs alev alev yandı

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.