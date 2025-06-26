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Ankara'da öğrenci taşıyan otobüs alev alev yandı

Ankara'da öğrenci taşıyan otobüs alev alev yandı

09:0826/06/2025, Perşembe
IHA
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. E-90 karayolu İstiklal Mahallesi mevkiinde, üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüs Ankara istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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