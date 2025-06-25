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Hatay'da yol verme tartışmasında korkunç anlar: Sürücüye satırla saldırdı

Hatay'da yol verme tartışmasında korkunç anlar: Sürücüye satırla saldırdı

16:3325/06/2025, Çarşamba
IHA
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Olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı.
Olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı.

Hatay'da yaşanan yol verme tartışması sonrası bir sürücü, diğer aracın sürücüsüne satırla saldırdı. Aracında hasar oluşan kamyon şoförü korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hatay'daki olay Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşandı. Kamyon ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasına sinirlenen sürücü, satırla kamyona saldırdı. Kamyon sürücüsü tarafından kayıt altına alınan anlarda öfkeli sürücü, araca zarar vererek camı kırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı.




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