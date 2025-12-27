Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı

Ankara'da otobüs şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı

16:4427/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü şoförü A.S.'yi darbeden şüpheli tutuklandı.

Atatürk Bulvarı Opera Üst Geçidi altındaki duraklarda dün akşam saatlerinde yol verme meselesi yüzünden belediye otobüsü şoförü A.S. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüse binen Ş.K., A.S.'yi darbetti.


O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından kaçan Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.


Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ş.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.


#Ankara
#otobüs şoförü
#darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?