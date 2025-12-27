Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler resmi törenle ülkelerine uğurlandı

Törene, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı. Törende, Libyalı askerler için saygı duruşu ve dua edilmesinin ardından cenazeler tören birliği tarafından Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile Libya’ya hareket etti.