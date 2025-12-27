Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler resmi törenle ülkelerine uğurlandı

Ankara’da uçak kazasında hayatını kaybeden Libyalı askerler resmi törenle ülkelerine uğurlandı

09:4127/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları resmi tören ile Libya’ya uğurlandı.
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları resmi tören ile Libya’ya uğurlandı.

Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları resmi tören ile Libya’ya uğurlandı.

Ankara’da havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’un naaşları Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki tören alanına getirildi.


Törene, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki askeri heyet katıldı. Törende, Libyalı askerler için saygı duruşu ve dua edilmesinin ardından cenazeler tören birliği tarafından Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile Libya’ya hareket etti.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya’da düzenlenecek resmi törene katılmak üzere başka bir uçak ile hareket etti.



#Ankara
#Libya
#uçak kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ARALIK: Adana, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye deprem konutları kura çekimi isim listesi