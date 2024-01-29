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Ankara'ya yeni OSB vaadi

Yerel seçime 2 ay kala adaylar vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok dün Gölbaşı'nda vatandaşlarla bir araya gelip ilçe esnafını ziyaret etti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:36 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Altınok, seçimi kazanmaları halinde başkente yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB) kazandıracaklarını vadetti. Gölbaşı-Bala arasında OSB kurulması için projelerinin hazır olduğunu kaydeden Altınok, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle çok sayıda istihdam sağlanacak. Sadece bir fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Düşünün kaç kişiye iş kapısı olacak” dedi. Ankara’yı tarımın başkenti yapacaklarını da anlatan Altınok, şöyle konuştu: “Seralar kuracağız, Ankara'yı sera şehri yapacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz. Sosyal projelerimiz var. Hakkınızı fazlasıyla sizlere vereceğiz.”


#Turgut Altınok
#Ankara
#AK Parti
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