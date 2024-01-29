Ankara'ya yeni OSB vaadi

Altınok, seçimi kazanmaları halinde başkente yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB) kazandıracaklarını vadetti. Gölbaşı-Bala arasında OSB kurulması için projelerinin hazır olduğunu kaydeden Altınok, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle çok sayıda istihdam sağlanacak. Sadece bir fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Düşünün kaç kişiye iş kapısı olacak” dedi. Ankara’yı tarımın başkenti yapacaklarını da anlatan Altınok, şöyle konuştu: “Seralar kuracağız, Ankara'yı sera şehri yapacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz. Sosyal projelerimiz var. Hakkınızı fazlasıyla sizlere vereceğiz.”
Turgut Altınok
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4 saat önce