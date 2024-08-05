Antalya Emlak Konut Projesine rekor talep

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. güvencesi ile İzka İnşaat tarafından gerçekleştirilen Park Yaşam Antalya’da 1437 konut bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl %35 peşinat ve 48 aya varan taksit avantajıyla satışa sunulan proje, konut sahibi olmak isteyenler ve yatırımcıların büyük ilgisi ile karşılaştı. Proje, Antalya Havaalanına ve Lara Plajı’na çok yakın konumda yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Firmadan yapılan açıklamada kaya zemin üzerinde yer alan Park Yaşam Antalya’nın son deprem yönetmeliğine uygun inşaat teknikleri ve yeni nesil tasarımıyla güven ve konforu buluşturduğu dile getirildi. 1+1’den 5+1’e kadar farklı daire seçeneklerinin bulunduğu proje, çağdaş ihtiyaçlar ışığında şehir insanının özlemini duyduğu doğal çevreyi yaşamın içine katarak, %70’ i peyzaj alanı olarak tasarlandı. Proje, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya’da sağlıklı ve keyifli zaman geçirmek isteyenlere çeşitli imkanlar sunuyor.