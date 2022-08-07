Antalya'da boş yastık bile kalmadı: Yabancı turist sayısı 7 milyonu aştı

Turizmde 2019 ruhunu yakalayan turizmin gözdesi Antalya’da oteller eylül ayı sonuna kadar tam kapasite ile çalışacak. Turizmin başkenti, iki yıllık pandemi sürecinin ardından temmuz ve ağustos aylarında tarihin en iyi dönemi 2019 yılı sayılarına ulaştı. Ziyaretçi sayısı yanında, bu yıl ilk defa ana pazar çeşitliliğinin de artış göstermesi sektörü sevindirdi. Antalya’ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

GÜNLÜK 80-90 BİN GİRİŞ

Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı. Kentteki turizm hareketliliğiyle ilgili 50’nin üzerinde otelle görüşerek araştırma yapan tur operatörü sahibi turizmci Recep Yavuz, Antalya’da günlük girişlerin 80-90 binleri bulduğunu kaydetti. Avrupa, Rusya, Orta Doğu, İskandinav pazarlarından ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yavuz, “Yurt dışından gelişlere, yerli tatilcilerin de katılımıyla Antalya otellerinin özellikle ağustos ayında tamamen dolu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 5 yıldızlı, ‘deluxe’ otellerin eylül ayında dahi kontenjan veremediğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Recep Yavuz

TALEP EGE’YE YÖNELİYOR

Birçok otelde yoğunluk nedeniyle karşılanamayan taleplerin Ege başta olmak üzere başka bölgelere yönlendirilerek çözülmeye çalışıldığını anlatan Yavuz, “ Antalya en iyi sezonlarından birini bu yıl yaşayacak gibi gözüküyor. Bazı turizmcilerimiz boş yastık bile kalmadığını söylüyor. Antalya’da Kundu, Lara, Belek, Side ilk dolan bölgeler. Sonrasında Alanya, Kemer ve Ege’ye doğru dağılım oluyor. Ege’nin durumunu da Antalya’daki otellerin doluluğu belirliyor” diye konuştu.

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