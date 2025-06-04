Antalya'da narkotik suçlarla mücadelede 164 şüpheli yakalandı: 16'sı tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde önemli başarılar elde edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 17 ayrı olayda 33 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçuna ilişkin 104 olayda ise 105 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan toplam 26 şahıs da yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 173 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.