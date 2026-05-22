Arabada “pense, tornavida” zorunluluğu yeni değil

14:1822/05/2026, Cuma
Emniyet birimleri, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin düzenlemenin en son 2012 yılında değiştirildiğini, yeni bir yönetmelik ya da ek zorunluluk bulunmadığını açıkladı.

Sosyal medyada son günlerde dolaşıma sokulan “araçlarda pense, tornavida ve benzeri ekipmanlar artık zorunlu hale getirildi” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Emniyet birimleri, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin düzenlemenin en son 2012 yılında değiştirildiğini, yeni bir yönetmelik ya da ek zorunluluk bulunmadığını açıkladı.

Kamuoyunda kafa karışıklığına neden olan paylaşımlarda, sürücülere yeni bir denetim uygulaması başlayacağı ve araçlarında belirli tamir ekipmanlarını bulundurmayanlara ceza kesileceği öne sürüldü. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde bu konuda yeni bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

2012’DEN BERİ AYNI DÜZENLEME GEÇERLİ

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 1 sayılı cetvelinde, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar açık şekilde sıralanıyor. 21 Mart 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve çekici araçlarda, kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı ile karlı ve buzlu günler için patinaj zinciri bulundurulması gerekiyor.

“YENİ ZORUNLULUK” İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dolaşıma sokulan içeriklerde bu ekipmanların “yeni zorunlu hale getirildiği” ileri sürülse de söz konusu malzemeler uzun yıllardır mevcut yönetmelikte yer alıyor. Herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığı vurgulanırken, vatandaşlardan doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri istendi.



