Araç sahiplerini ilgilendiren iddiaya Bakanlık açıklama yaptı

17:1522/05/2026, Cuma
Sosyal medyadaki “zorunlu ekipman” iddiası yalanlandı
İçişleri Bakanlığı, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı ifade edilerek, yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtildi.

"Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan ‘pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz"
Ne olmuştu?

Araçlarda bulunması gereken zorunlu güvenlik ekipmanlarının kapsamının genişletildiği öne sürülmüştü. İddiaya göre; yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, ampul, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçlarda zorunlu hale getirildiği belirtilmişti. Bu ekipmanların eksik olması durumunda araç muayenesinde 'ağır kusur' sayılacağı ve sürücülere para cezası uygulanabileceği ileri sürülmüştü.




