Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerini darp eden iki şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesi Şerikanlı Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonrası çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, A.Y isimli şahıs ile M.Y., D.Y ve M.Y. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktığı ve A.Y. isimli şahsın darp edildiği belirlendi. Olay sonrası A.Y. isimli şahıs hastaneye kaldırılırken darp olayına karışan M.Y., D.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.