Aşağılık teklif: Gazze’ye atom bombası atalım

Terör devleti İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tahrif edilmiş kutsal metinlere dayanarak katliam çağrısı yapmasının ardından, hükümetin içinden ve güvenlik kurumlarından insanlık suçu işlemeye yönelik açıklamalar birbirini izlemeye devam ediyor. Son olarak İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, bir radyo söyleşisinde abluka altındaki Gazze Şeridi’ne nükleer bomba atılmasının düşünülebileceğini dile getirerek, ırkçı yönetimin etnik temizlik planını bir kez daha göz önüne serdi. İşgalci gücün yetkililerinin insanlık suçu teşkil edecek açıklamalarını, ABD’nin tam destek şemsiyesi altında yapması da dikkatleri çekiyor.

Sivil diye bir şey yok

Nükleer bomba açıklamasına gelen sert tepki sonrası geri adım atarak sözlerinin “mecazi olduğunu” iddia eden Eliyahu’nun radyo söyleşinde “Gazze’de sivil diye bir şey yok”, Filistinliler İrlanda’ya ya da çöle gidebilir, Gazze’deki canavarlar kendileri için bir çözüm bulabilir” ifadelerini kullanması, işgalci kabinedeki Nazi ruhunu ortaya koydu.

Filistin bayrağı sallayan yok edilmeli

Aynı söyleşide ırkçı bakan, işgal altındaki Batı Şeria’nın var olma hakkının bulunmadığını, Filistin bayrağı sallayan bir kişinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirterek, terör hükümetinin soykırım zihniyetini ortaya koydu.

Tüm Araplar aynı

İsrail kabinesinde yerleşimci teröristleri temsil eden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, Eliyahu’nun görüşlerini destekleyen cümleler sarf etti. Önceki akşam bir İsrail televizyonuna konuşan ırkçı bakan, “Hamas ile Filistin Otoritesi arasında bir fark görmüyorum. Tüm Araplar aynıdır” diyerek nefret kusan ifadeler kullandı.

Tüm ülkelere bölüştürelim

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkan yardımcısı Ram Ben Barak da, çıktığı bir televizyon programında Filistinlilere yönelik etnik temizlik fikrini paylaştı. Barak parlak bir fikirmiş gibi bahsettiği etnik temizlik öneren çıkışında, “Eğer her ülke 20 bin Filistinliyi alırsa ki bu 100 ülkeyi içerir. Kanada’da yaşamak Gazze’de yaşamak daha iyidir” sözleriyle Gazze’deki tüm Filistinlileri yerinden etme fikrini savundu.

100 İsrailli doktor katliam istedi

İsrail’de 100’e yakın doktor, Gazze’de yer alan Şifa Hastanesi’nin “Filistinli silahlı grupların” üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyerek katliam çağrısı yapan bir bildiri yayımladı. İsrail’deki “HaMedash” isimli haber sitesinde yer alan habere göre, bir grup İsrailli doktor Şifa Hastanesi’nin bombalanmasını isteyen bildiriyi imzaladı. Söz konusu bildiride, İsrail ordusunca Şifa Hastanesi’nin bombalanmasının “meşru hak” olduğu iddia edildi. Kendilerine “İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar” adını veren grup tarafından yazılan bildiriyi, sağlık sisteminde çalışan doktorlar imzaladı. Daha önce de 47 haham tarafından imzalanan ve benzer iddialar doğrultusunda Şifa Hastanesi’nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.















