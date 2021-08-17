Gündem Kayıp olarak aranıyordu asansör boşluğunda bulundu Üç yaşındaki Zümradan acı haber geldi
İSTANBUL

Kayıp olarak aranıyordu asansör boşluğunda bulundu: Üç yaşındaki Zümra'dan acı haber geldi

Beylikdüzü’nde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun asansör boşluğuna nasıl düştüğü ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Asansör boşluğunda bulunan Zümra Nur hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Zümra Nur isimli kız çocuğu akşam saatlerinde kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu duyan mahalleli sakinleri çocuğu aramak için çalışmalara başladı.

Mahalleli vatandaşlar kız çocuğunu aradıkları esnada apartmanın asansör boşluğunda çocuğu baygın ve ağır yaralı şekilde buldu. Mahalliler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı asansör boşluğunda çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri küçük kızın şüpheli ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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