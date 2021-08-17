Kayıp olarak aranıyordu asansör boşluğunda bulundu: Üç yaşındaki Zümra'dan acı haber geldi Beylikdüzü’nde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun asansör boşluğuna nasıl düştüğü ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2021, 07:12 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2021, 09:51 İHA