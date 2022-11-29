Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ile 5 yıl arasında hapis isteniyor.
Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.
Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, ifadelerin ardından sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ile 5 yıl arasında hapis isteniyor.
Olay
6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.
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Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.