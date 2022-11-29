Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, ifadelerin ardından sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ile 5 yıl arasında hapis isteniyor.

GÜNDEM Yasaklı bölgede yakalanan iki Yunan askeri serbest bırakıldı

Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

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Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

FOTOĞRAF 15 Edirne İl merkeze bağlı Doyran köyünde yakalanan Yunan polis E.E. ve kız arkadaşı A.A.’nın Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi. İkili kentte alışveriş yaptıktan sonra gezerken yanlış yola saptıklarından dolayı askeri yasak bölgede yakalandıkları öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre Edirne’ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti. Yunan Polis ve kız jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyeyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şahıs yurtdışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. Askeri yasak bölgede yakalanmıştı: Yunan polis gezerken yanlışlıkla girmiş Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunan Polis ve kız arkadaşının Edirne'ye alışveriş için geldikleri, gezerken ise yanlış yola girdikleri öğrenildi. Adliyeyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şahıs yurtdışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. BiP'te paylaş

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